Режим контртеррористической операции введен в Брянской области

На всей территории Брянской области был введен режим контртеррористической операции (КТО). Эту информацию предоставила пресс-служба НАК, Национального антитеррористического комитета, ее приводит РИА Новости.
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