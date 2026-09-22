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ДумаТВ

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Мирошник описал встречу Зеленского и Макрона как «нескрываемое наслаждение»

Мирошник описал встречу Зеленского и Макрона как «нескрываемое наслаждение»

Мирошник с иронией отреагировал на встречу Зеленского и Макрона в Нью-Йорке. Он сопроводил публикацию фотографиями их рукопожатия и объятий.

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