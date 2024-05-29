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Математики просчитают «Водоканалу» оптимальное производство питьевой воды

Математики просчитают «Водоканалу» оптимальное производство питьевой воды

Питьевой водой обеспечивает петербуржцев ГУП «Водоканал». Для обеззараживания используются специальные реагенты, кроме того, на предприятии решили для расчетов оптимального производства применить математическое моделирование.

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