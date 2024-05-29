Математики просчитают «Водоканалу» оптимальное производство питьевой воды

Питьевой водой обеспечивает петербуржцев ГУП «Водоканал». Для обеззараживания используются специальные реагенты, кроме того, на предприятии решили для расчетов оптимального производства применить математическое моделирование.
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