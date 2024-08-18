Киев не делит граждан России на военных и мирных. Он это демонстрирует весь конфликт. Думаю, на кадрах с камеры карателя мы увидели только часть картины.
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Киев не делит граждан России на военных и мирных. Он это демонстрирует весь конфликт. Думаю, на кадрах с камеры карателя мы увидели только часть картины.
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