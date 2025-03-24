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Заколдованное место: «Дон Кихот» в Театре наций

Заколдованное место: «Дон Кихот» в Театре наций

Спектакль — первая постановка режиссера Антона Федорова на этой сцене. Антон Федоров взял в союзники писателя Владимира Набокова, который «разодрал» (по его собственному определению) «Дон Кихота» на части в своих лекциях о Сервантесе для гарвардских студентов, лишив сентиментального флера.

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