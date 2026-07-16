Объятия каждый день: как тактильный контакт растит уверенность и спокойствие

Заметили, что одни дети быстро приходят в себя после слёз, а другие застревают в обиде надолго? Психологи всё чаще говорят: регулярный тактильный контакт — не просто приятный бонус, а один из ключей к эмоциональной устойчивости.
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