Александр Мостовой: «Победу Сафонова в ЛЧ нельзя будет сравнить с достижением Аленичева. Много видел людей – даже на поле не выходили, но считаются обладателями ЛЧ»

«Конечно, победу Сафонова в Лиге чемпионов нельзя будет сравнить с достижением Аленичева. Я много за свою карьеру видел людей, которые даже на поле не выходили, но считаются обладателями Лиги чемпионов.
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