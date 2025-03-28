За смертельное ДТП на «Скандинавии» водитель Mitsubishi заплатит 1,6 миллиона рублей

Жена погибшего требовала 2,5 миллиона В Петербурге Фрунзенский районный суд рассмотрел гражданский иск к водителю Mitsubishi Outlander, который в 2022 году устроил смертельное ДТП на 127-м километре федеральной трассы «Скандинавия».