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Мошенники активизировались на фоне рассылки налоговых уведомлений: почему Забайкалье в зоне риска

Мошенники активизировались на фоне рассылки налоговых уведомлений: почему Забайкалье в зоне риска

Старт осенней рассылки налоговых уведомлений спровоцировал новую волну мошенничества. Аферисты звонят от имени налоговой, запугивают штрафами и рассылают поддельные уведомления со ссылками на фальшивые сайты ФНС.

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