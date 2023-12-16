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ДЕТИ ИМПЕРИИ (вместо введения)

ДЕТИ ИМПЕРИИ (вместо введения)

Надо учиться никому не льстить, даже народу. Стендаль Ни одного дня своей истории русский народ не прожил в своем национальном государстве.

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Комментарии
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Валерий Ребров
Столько пустых слов в сторону Русской истории я еще не слышал, а вот то что войны всегда смешивали рассы так это пошло еще от древних цивилизаций,так что нехера катить бочку на то что нет чисто русских
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