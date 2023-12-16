Надо учиться никому не льстить, даже народу. Стендаль Ни одного дня своей истории русский народ не прожил в своем национальном государстве.
ДЕТИ ИМПЕРИИ (вместо введения)
Комментарии
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Валерий Ребров
Столько пустых слов в сторону Русской истории я еще не слышал, а вот то что войны всегда смешивали рассы так это пошло еще от древних цивилизаций,так что нехера катить бочку на то что нет чисто русских
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3 час.
Валерий Ребров
Интересно и какая нация будет в Московской области главенствовать ?
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3 час.
Tatyana Zaytseva
Философ недоделанный. Написал белиберду.
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1 час.
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