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Пронедра

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Подростки, которые регулярно завтракают, питаются лучше в течение дня

Подростки, которые регулярно завтракают, питаются лучше в течение дня

«Завтрак — самый важный приём пищи» — об этом говорят диетологи и родители. Но можно ли доказать это научно, измерив не просто факт завтрака, а его влияние на всё питание дня? Именно это сделала команда учёных под руководством профессора Хизер Лейди из Техасского университета в Остине.

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