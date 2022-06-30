На Ставрополье 14 выпускников поймали со шпаргалками на ЕГЭ

На Ставрополье начинают подводить итоги проведения Единого государственного экзамена. По словам министра, несмотря на то, что в регионе была проведена большая разъяснительная работа с выпускниками и их родителями, не удалось избежать нарушений.
На Ставрополье начинают подводить итоги проведения Единого государственного экзамена. По словам министра, несмотря на то, что в регионе была проведена большая разъяснительная работа с выпускниками и их родителями, не удалось избежать нарушений.
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