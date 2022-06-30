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На Ставрополье 14 выпускников поймали со шпаргалками на ЕГЭ

На Ставрополье 14 выпускников поймали со шпаргалками на ЕГЭ

На Ставрополье начинают подводить итоги проведения Единого государственного экзамена. По словам министра, несмотря на то, что в регионе была проведена большая разъяснительная работа с выпускниками и их родителями, не удалось избежать нарушений.

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