Владимир Колокольцев наградил Екатерину Кадильникову за мужество и героизм при спасении человека

В МВД России состоялась торжественная церемония вручения 31 сотруднику органов внутренних дел из 17 регионов России государственных и ведомственных наград за мужество и героизм, проявленные при спасении людей.
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