Роспотребнадзор запретил ввоз грузинского вина, пива, «Набеглави» и местной Coca-Cola

Роспотребнадзор запретил поставки грузинских вин в Россию, пишут РБК и BPN.Роспотребнадзор с 9 октября приостановил ввоз и продажу в России вина, коньяка, пива и безалкогольных напитков ряда грузинских производителей, в том числе минеральной воды «Набеглави», сообщают РБК и грузинское издание BPN со ссылкой на документ ведомства.