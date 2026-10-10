Роспотребнадзор запретил ввоз грузинского вина, пива, «Набеглави» и местной Coca-Cola

Роспотребнадзор запретил поставки грузинских вин в Россию, пишут РБК и BPN.Роспотребнадзор с 9 октября приостановил ввоз и продажу в России вина, коньяка, пива и безалкогольных напитков ряда грузинских производителей, в том числе минеральной воды «Набеглави», сообщают РБК и грузинское издание BPN со ссылкой на документ ведомства.
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