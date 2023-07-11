Экипаж БМПТ «Терминатор» выпустил 400 снарядов по ВСУ под Авдеевкой

Экипаж российской боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» Южной группировки Вооруженных сил России в ночь на 11 июля выпустил 400 снарядов по позициям ВСУ под Авдеевкой в ДНР, заявил командир экипажа, сообщает 11 июля РИА Новости.
Экипаж российской боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» Южной группировки Вооруженных сил России в ночь на 11 июля выпустил 400 снарядов по позициям ВСУ под Авдеевкой в ДНР, заявил командир экипажа, сообщает 11 июля РИА Новости.
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