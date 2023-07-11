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Экипаж БМПТ «Терминатор» выпустил 400 снарядов по ВСУ под Авдеевкой

Экипаж БМПТ «Терминатор» выпустил 400 снарядов по ВСУ под Авдеевкой

Экипаж российской боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» Южной группировки Вооруженных сил России в ночь на 11 июля выпустил 400 снарядов по позициям ВСУ под Авдеевкой в ДНР, заявил командир экипажа, сообщает 11 июля РИА Новости.

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Комментарии
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Святогор Князев
И???? Министр обороны плюнул на карту в то место где была Украина, и что произошло? Автор ????? активируйте мозг!
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