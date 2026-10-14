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Конкурс эстрадного творчества «Полярная звезда» стартует в Ноябрьске 16 октября

Конкурс эстрадного творчества «Полярная звезда» стартует в Ноябрьске 16 октября

В Ноябрьске с 16 по 18 октября пройдет XXIX Открытый межрегиональный конкурс эстрадного творчества «Полярная звезда» (0+).

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