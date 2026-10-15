Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в ходе неформального заседания членов СБ ООН по «формуле Арриа» заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно сбрасывают противопехотные мины на Алешки в Херсонской области.