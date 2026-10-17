Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что регион продолжит получать газ, несмотря на планы Эстонии вывести из эксплуатации резервный газопровод.
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