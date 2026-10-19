В Алтайском крае более 120 тыс. школьников получат губернаторские новогодние подарки. Праздничные наборы изготовит кондитерская фирма "Алтай", которая стала победителем соответствующего тендера.
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