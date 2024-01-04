Путин назначил Василия Сонина на должность главы Росгвардии в Москве

Президент РФ Владимир Путин назначил генерал-майора полиции Василия Сонина на должность начальника ГУ Росгвардии по Москве, сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Александр Хинштейн.
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