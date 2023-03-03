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Шольц заявил о необходимости для союзников продемонстрировать решимость поддерживать Украину

Шольц заявил о необходимости для союзников продемонстрировать решимость поддерживать Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с президентом США Джо Байденом сообщил о необходимости для союзников продемонстрировать решимость поддерживать Украину столько, сколько понадобиться.

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