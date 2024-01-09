Производители птицы в Казахстане призвали ограничить ввоз продукции из США

В Казахстане местный Союз птицеводов выступил за ограничение импорта окорочков из Соединенных Штатов, тем самым поддержав предложение Россельхознадзора о введении запрета на транзит по территории России в республику птицеводческой продукции из США, заявил казахстанскому агентству «АПК Новости» глава объединения Руслан Шарипов.
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