Производители птицы в Казахстане призвали ограничить ввоз продукции из США

В Казахстане местный Союз птицеводов выступил за ограничение импорта окорочков из Соединенных Штатов, тем самым поддержав предложение Россельхознадзора о введении запрета на транзит по территории России в республику птицеводческой продукции из США, заявил казахстанскому агентству «АПК Новости» глава объединения Руслан Шарипов.