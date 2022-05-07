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В Подмосковье в преддверии Дня Победы сотрудники Госавтоинспекции вручают участникам дорожного движения «Георгиевские ленточки»

Автоинспекторы приняли активное участие во всероссийской акции «Георгиевская лента». Вместе с юными инспекторами движения они вручали ленты водителям и пассажирам, поздравляя их с праздником Великой Победы.

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