Запрет на импорт плодовых саженцев: помощь российскому производству или вредная мера?

Ассоциация садоводов России, Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края, а также союз «Садоводы Кубани» просят власти запретить поставки иностранных саженцев плодовых деревьев с 2024 года.
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