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Мэр Алма-Аты заявил о постепенной нормализации жизнедеятельности города

Мэр Алма-Аты заявил о постепенной нормализации жизнедеятельности города

Аким (мэр) Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев заявил о постепенной нормализации жизнедеятельности мегаполиса, все городские службы работают в тесном взаимодействии с Антитеррористическим центром, сообщила в понедельник пресс-служба акимата (мэрии).

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