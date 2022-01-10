Мэр Алма-Аты заявил о постепенной нормализации жизнедеятельности города

Аким (мэр) Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев заявил о постепенной нормализации жизнедеятельности мегаполиса, все городские службы работают в тесном взаимодействии с Антитеррористическим центром, сообщила в понедельник пресс-служба акимата (мэрии).