В Краснодарском крае выпускников летного училища попытались отравить тортом Fighterbomber: российских летчиков попытались отравить тортом в Армавире Дарья Родионова Телеграм-канал «Fighterbomber» Выпускников летного училища, расположенного в городе Армавир Краснодарского края, попытались отравить праздничным тортом.
Торт с ядом: На Кубани едва не отравили 77 выпускников училища лётчиков
Комментарии
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Людмила Редько
Так они сами и не устанавливали. Кто-то из офицеров, видимо в высоких чинах, послал фотку в органы по своим каналам. Камера стоит у входа в ресторан, время прихода курьера известно, найти нужную запись не требовало большого времени. Тем более, что персонал наверняка летал мухой, а не кочевряжились. Возможно, что и перехватить курьера удалось потому, что он улетал из другого города, а туда добраться нужно время.
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3 д.
Виталий Лебедев
Это вполне в хохлятском стиле.
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3 д.
Андрей Тихонов
курьера и пекарей заставить сожрать эти подарки
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23 час.
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