Торт с ядом: На Кубани едва не отравили 77 выпускников училища лётчиков

Людмила Редько

Так они сами и не устанавливали. Кто-то из офицеров, видимо в высоких чинах, послал фотку в органы по своим каналам. Камера стоит у входа в ресторан, время прихода курьера известно, найти нужную запись не требовало большого времени. Тем более, что персонал наверняка летал мухой, а не кочевряжились. Возможно, что и перехватить курьера удалось потому, что он улетал из другого города, а туда добраться нужно время.