Четыре осенние вещи, которые портят вашу фигуру

igawysocka / соцсети С приходом осенних холодов мы так или иначе будем разбирать гардероб, но какие вещи точно не стоит оставлять в этом сезоне? Стилист Виктория Бондаренко подсказала, что лучше убрать на антресоли, чтобы не попасть в антитренды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)