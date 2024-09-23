Четыре осенние вещи, которые портят вашу фигуру

igawysocka / соцсети С приходом осенних холодов мы так или иначе будем разбирать гардероб, но какие вещи точно не стоит оставлять в этом сезоне? Стилист Виктория Бондаренко подсказала, что лучше убрать на антресоли, чтобы не попасть в антитренды.