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Четыре осенние вещи, которые портят вашу фигуру

Четыре осенние вещи, которые портят вашу фигуру

igawysocka / соцсети С приходом осенних холодов мы так или иначе будем разбирать гардероб, но какие вещи точно не стоит оставлять в этом сезоне? Стилист Виктория Бондаренко подсказала, что лучше убрать на антресоли, чтобы не попасть в антитренды.

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