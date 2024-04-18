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Закон, порядок, государство

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Воспитанники детского сада в Кабардино-Балкарии стали участниками акции «В городе дорожных наук»

Руководитель отделения Госавтоинспекции отдела МВД России по Терскому району капитан полиции Петр Андреев вместе с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения капитаном полиции Азаматом Замбуровым организовали обучающую акцию «В городе дорожных наук» для воспитанников детского сада № 4 г.

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