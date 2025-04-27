Источник: Зеленский согласился на «мирный план» Трампа под натиском обстоятельств

Источник в украинской делегации, которая проводила переговоры в Риме в перерывах между прощанием с понтификом Франциском I, сообщает, что просроченный гарант Владимир Зеленский согласился на «временное перемирие» со следующей недели, а «мирный план» Дональда Трампа должен стать основой для урегулирования конфликта на Украине.