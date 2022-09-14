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Москалькова: каждый омбудсмен в РФ получил оскорбления и угрозы с Украины

Москалькова: каждый омбудсмен в РФ получил оскорбления и угрозы с Украины

Шквал оскорблений и угроз с Украины не остановил работу омбудсменов в России, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 14 сентября на расширенном заседании координационного совета омбудсменов на Дальнем Востоке.

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