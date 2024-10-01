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Царьград

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ВКС России уничтожили 60 офицеров 37-й бригады морпехов ВСУ во время совещания

ВКС России уничтожили 60 офицеров 37-й бригады морпехов ВСУ во время совещания

ВС России ударили "Искандером" по зданию с офицерами 37-й бригады украинских морпехов во время совещания ВСУ в Херсонской области.

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