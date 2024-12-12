Сбер разработал прелестное кольцо, которое будет "разговаривать" со своим хозяином

Смарт-кольцо для отслеживания и анализа жизненно важных показателей организма человека Сбер на международной конференции AI Journey представил умное кольцо, которое поможет пользователю изменить образ жизни таким образом, чтобы надолго сохранить здоровье и продуктивность, рассказала пресс-служба Сбербанка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии