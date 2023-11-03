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Врачи сообщили о состоянии пострадавших в ДТП со "скорой" на Алтае

Врачи сообщили о состоянии пострадавших в ДТП со "скорой" на Алтае

Двух человек госпитализировали в ЦРБ Славгорода Состояние двух человек, госпитализированных после ДТП со скорой, врачи оценивают, как стабильное, средней степеней тяжести, сообщили в Минздраве Алтайского края.

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