Мобилизацию молодежи считают единственным шансом Киева против сделки

Согласно данным журнала Economist, американские власти рассматривают усиленную мобилизацию молодёжи в качестве единственной возможности для Киева противостоять потенциальному соглашению президента США Дональда Трампа по урегулированию кризиса.
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