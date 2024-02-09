Экс-разведчик Риттер объяснил влияние интервью Путина на отношения России и США

Бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что интервью президента России Владимира Путина журналисту из США Такеру Карлсону может стать дорожной картой по улучшению отношений между США и Россией.
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