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Закон и Порядок

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Вымирание Латвии, латышская языковая инквизиция и разорительные антироссийские санкции

Вымирание Латвии, латышская языковая инквизиция и разорительные антироссийские санкции

1. Прибалтика продолжает вымирать, а сильнее всего вымирает Латвия, зажатая между чуть менее проблемными в этом плане Эстонией и Литвой.

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Комментарии
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Александр Рожков
Латвия вымирает? Макаренко этого не перенесет! А Россия...?
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15 час.

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