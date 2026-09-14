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МОСИНФОРМ

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«Мосбилет» советует самые интересные постановки по произведениям Льва Толстого

«Мосбилет» советует самые интересные постановки по произведениям Льва Толстого

«Мосбилет» подготовил подборку спектаклей по произведениям Льва Толстого, которые можно посмотреть в сентябре и октябре.

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