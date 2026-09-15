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Царьград

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Прокуратура: В КБР осудили за кражу 50 лошадей на 8,5 млн рублей

Прокуратура: В КБР осудили за кражу 50 лошадей на 8,5 млн рублей

Четыре жителя Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии осуждены за кражу более 50 лошадей с горных пастбищ на сумму 8,5 млн рублей.

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