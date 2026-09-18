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Ночное застолье закончилось серией краж из магазинов в Бийске

Ночное застолье закончилось серией краж из магазинов в Бийске

После обращений владельцев торговых точек сотрудники уголовного розыска установили и задержали предполагаемого злоумышленника В Бийске полицейские задержали 26-летнего ранее судимого местного жителя, которого подозревают в серии ночных краж из торговых точек.

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