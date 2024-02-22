Врач назвала способ улучшить работу мозга

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала о пользе белкового завтрака. В ходе эксперимента с участием 30 женщин с ожирением ученые установили, что богатый белками завтрак не только отлично насыщает, но и улучшает работу мозга.
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