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Царьград

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Доллар и евро достигли новых максимумов на рынке Forex

Доллар и евро достигли новых максимумов на рынке Forex

На рынке Forex курсы доллара и евро вновь показывают значительный рост. Доллар преодолел отметку в 111 рублей, а евро превысил 109 рублей.

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