Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 415 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Насчёт нехватки масла вопросов нет, масло на полках всех магазинов, но вот цены ска канули, это да! И никто это не ко...SHOT: торговые се...
  • Сергей Иванов
    Ему что член отрезали?Сменивший пол уча...
  • Сергей Иванов
    И Х с ними!Медведев и Рублев...

Практически половина россиян пожаловались на синдром усталости глаз

Практически половина россиян пожаловались на синдром усталости глаз

Синдром усталости глаз испытывают 45% россиян при регулярном взаимодействии с компьютерами, ноутбуками, смартфонами и другой цифровой техникой, 32% признались, что испытывают его только после длительной работы, 19% – иногда, и только 4% отметили, что никогда не сталкивались с синдромом усталости глаз.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх