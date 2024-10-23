Практически половина россиян пожаловались на синдром усталости глаз

Синдром усталости глаз испытывают 45% россиян при регулярном взаимодействии с компьютерами, ноутбуками, смартфонами и другой цифровой техникой, 32% признались, что испытывают его только после длительной работы, 19% – иногда, и только 4% отметили, что никогда не сталкивались с синдромом усталости глаз.