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Царьград

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В Ростовской области ищут пропавшую 80-летнюю Ларису Коцареву

В Ростовской области ищут пропавшую 80-летнюю Ларису Коцареву

В Ростовской области с 21 сентября разыскивают 80-летнюю Ларису Коцареву, которая ушла из дома в хуторе Новоталовка и перестала выходить на связь.

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