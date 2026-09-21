В Ростовской области ищут пропавшую 80-летнюю Ларису Коцареву

В Ростовской области с 21 сентября разыскивают 80-летнюю Ларису Коцареву, которая ушла из дома в хуторе Новоталовка и перестала выходить на связь.
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