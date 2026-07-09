В Ростовской области мужчина убил тещу и тестя из-за развода с женой, а петербуржец передал мошенникам почти 100 млн рублей: картина дня в регионах России глазами «МК»

Заглянем за МКАД: чем дышит Россия сегодня? Журналисты «Московского комсомольца» в 78 регионах России внимательно следят за всем, что происходит в стране, – от громких происшествий до повседневных проблем и радостей .
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