В США одобрили первые мясные продукты, выращенные в лаборатории

Министерство сельского хозяйства США разрешило двум компаниям, Upside Foods и Good Meat, продавать свои продукты из выращенной в лаборатории курицы, что сделало их первым выращенным в лаборатории мясом, получившим зеленый свет на продажу в стране.
Министерство сельского хозяйства США разрешило двум компаниям, Upside Foods и Good Meat, продавать свои продукты из выращенной в лаборатории курицы, что сделало их первым выращенным в лаборатории мясом, получившим зеленый свет на продажу в стране.
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