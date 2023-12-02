В Саратовской области назвали победителей циркового фестиваля «ВолгаЦиркФест»

Победителями фестиваля-конкурса любительского циркового искусства «ВолгаЦиркФест», проходившем в Марксе Саратовской области, стали артисты из Тульской, Саратовской, Ульяновской, Кемеровской областей, Пермского края и Удмуртии, сообщила министр культуры региона Наталия Щелканова.
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