На Курщине войска «Севера» начали наступление после отражения контратаки ВСУ

КУРСК, 9 января, ФедералПресс. После того как российские войска успешно отразили украинскую контратаку в районе Бердина и Новосотницкого на приграничье Курской области, бойцы 30-го мотострелкового полка группировки «Север» совместно с другими подразделениями начали наступление.