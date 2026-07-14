Как молодые женщины определяют, что мужчина – старый (5 признаков)

ВИ

Виктория Иванова

Все стареют, а женщины ещё стремительнее, чем мужчины. Те мужчины, которые сейчас стары, как правило не носили в молодости джинсы и кроссовки, т.к. их просто не было, с чего бы они сейчас стали их напяливать? Да и пенсия не позволяет, так что они донашивают, что есть. Я сама далеко не молода, а стариков жалею. Обоих полов. Вообще не понятно к чему этот опус?