Вы можете сказать, что это очень простой вопрос, проще некуда. Берем мужчину, заглядываем ему в паспорт.
Как молодые женщины определяют, что мужчина – старый (5 признаков)
Комментарии
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ВИ
Виктория Иванова
Все стареют, а женщины ещё стремительнее, чем мужчины. Те мужчины, которые сейчас стары, как правило не носили в молодости джинсы и кроссовки, т.к. их просто не было, с чего бы они сейчас стали их напяливать? Да и пенсия не позволяет, так что они донашивают, что есть. Я сама далеко не молода, а стариков жалею. Обоих полов. Вообще не понятно к чему этот опус?
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1 м.
Альбина Скоблина
Странный пост. У кого есть глаза все увидит. не принюхиваясь . Пост не понравился. много личного и видна обида автора. Особенно смешно про прокачку задов. Умора просто.
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4 н.
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