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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дюков о Сантосе: «Дуглас достоин быть гражданином нашей страны. Не вызвать натурализованного игрока, когда он нужен – дискриминация, тренер сборной должен руководствоваться его готовностью»

– Принято решение, что Сантос стал гражданином России. Отношусь к этому положительно. Как можно по-другому относиться к желанию стать гражданином Российской Федерации? Только поддерживаю это.

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