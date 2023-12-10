Путин: в Киеве "совсем оборзели", объявив русских некоренной нацией на Украине

ТАСС/Zuma Киевский режим "совсем оборзел", когда объявил русских некоренной нацией на Украине, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с с Героями России после церемонии награждения в Кремле.
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